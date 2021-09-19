Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçen hafta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklanmıştı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yedek yurt sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları bu nedenle önemle takip ediliyor. Özellikle yedek yurt sırası ve yedek sırası merak ediliyor. Peki, KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK 1. yedek yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

İşte kayıt işlemlerine dair bilgiler;