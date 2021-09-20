Halkı tehdit eden İyi Partili Ahmet Gürses FETÖ sevdalısı çıktı

MAKLUBE SOFRALARINDA

Ahmet Gürses'in, tam bir FETÖ hayranı olduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra, eşi ile birlikte FETÖ'nün ünlü yemeği maklube yerken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığı daha sonra ise sildiği belirlendi. Ahmet Gürses'in eşi Şadiye Yücel Gürses'in de kendi sosyal medya hesabında, maklubeyi yapan arkadaşına teşekkür ettiği görüldü.