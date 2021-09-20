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    • 20.09.2021 07:15
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    Halkı tehdit eden İyi Partili Ahmet Gürses FETÖ sevdalısı çıktı

    Bilecik’te 15 Temmuz şehitlerini ziyaret edenlere, “Hükümet değişince yargılanacaksınız” diyen İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses’in, maklube yerken çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Ahmet Gürses'in, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapan ağabeyi Mürsel Gürses'in de FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınarak yargılandığı ortaya çıktı.

    İP’li isim FETÖ sevdalısı çıktı

    Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Parkında fotoğraf çektirenlerin hükümet değiştiği zaman yargılanacağını söyleyerek halkı tehdit eden, İyi Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in, 17-25 Aralık sürecinden sonra, maklube yerken çektirdiği fotoğraflarına ulaşıldı. Gürses'in yardımcı ağabeyi Mürsel Gürses'in de FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındığı ve halen aklanamadığı öğrenildi.

    HALKI TEHDİT ETMİŞTİ
    Bilecik'te 15 Temmuz anma programlarından bir gün önce, Valilik tarafından kurulan planlama komisyonuna Belediyeyi temsilen katılan Başkan Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses, kentte yapılacak olan anma programının, 15 Temmuz Şehitler parkında yapılmasına karşı çıkmıştı.


    İLERİDE HÜKÜMET DEĞİŞTİĞİ ZAMAN ORADA FOTOĞRAF ÇEKTİREN HERKES YARGILANIR
    Komisyon üyeleri ise programların planlanan yerde yapılmasını onayladı. Buna öfkelenen Gürses, "İleride hükümet değiştiği zaman orada fotoğraf çektiren herkes yargılanır" diyerek halkı tehdit eden skandal bir açıklamaya imza atmıştı.

        MAKLUBE SOFRALARINDA
        Ahmet Gürses'in, tam bir FETÖ hayranı olduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra, eşi ile birlikte FETÖ'nün ünlü yemeği maklube yerken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığı daha sonra ise sildiği belirlendi. Ahmet Gürses'in eşi Şadiye Yücel Gürses'in de kendi sosyal medya hesabında, maklubeyi yapan arkadaşına teşekkür ettiği görüldü.

        AĞABEYİ DE YARGILANIYOR
        Sabah'ta yer alan habere göre, Ahmet Gürses'in, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapan ağabeyi Mürsel Gürses'in de FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınarak yargılandığı ortaya çıktı. Üniversiteden açığa alınan 11 kişiden 10'u yargılamalardan aklanırken, sadece Mürsel Gürses'in yargılanmasına devam edildiği öğrenildi.

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