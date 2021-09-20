Halkı tehdit eden İyi Partili Ahmet Gürses FETÖ sevdalısı çıktı

Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Parkında fotoğraf çektirenlerin hükümet değiştiği zaman yargılanacağını söyleyerek halkı tehdit eden, İyi Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in, 17-25 Aralık sürecinden sonra, maklube yerken çektirdiği fotoğraflarına ulaşıldı. Gürses'in yardımcı ağabeyi Mürsel Gürses'in de FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındığı ve halen aklanamadığı öğrenildi.
HALKI TEHDİT ETMİŞTİ
Bilecik'te 15 Temmuz anma programlarından bir gün önce, Valilik tarafından kurulan planlama komisyonuna Belediyeyi temsilen katılan Başkan Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses, kentte yapılacak olan anma programının, 15 Temmuz Şehitler parkında yapılmasına karşı çıkmıştı.
İLERİDE HÜKÜMET DEĞİŞTİĞİ ZAMAN ORADA FOTOĞRAF ÇEKTİREN HERKES YARGILANIR
Komisyon üyeleri ise programların planlanan yerde yapılmasını onayladı. Buna öfkelenen Gürses, "İleride hükümet değiştiği zaman orada fotoğraf çektiren herkes yargılanır" diyerek halkı tehdit eden skandal bir açıklamaya imza atmıştı.