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    • 19.09.2021 13:44
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    Afyonkarahisar’da feci kaza!

    Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde otomobil, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada, 29 yaşındaki sürücü S.F. yaralandı.

    Afyonkarahisar’da feci kaza!

    Kaza, saat 09.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Dombayova mevkiinde meydana geldi. Sandıklı'dan Dinar yönüne giden S.F.'nin kullandığı 58 KC 448 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

    Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.F., ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden alındı.

    Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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