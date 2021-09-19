Başkan Erdoğan, ihracatın şampiyonlarına seslendi! Kritik eşiği yakaladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Sektör birincilerine ve en yüksek ihracat yapan firmalara ödüllerini veren Erdoğan, törendeki konuşmasında şu mesajları paylaştı:

ÜLKEMİZDEKİ 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 95 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır.

DÜNYANIN en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmamızı engellemek isteyenleri hep hüsrana uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz.

12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik bir artışı ifade eden 19 milyar dolarla bu ayın tüm zamanlardaki rekorunu elde ettik. Daha önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85 seviyesine çıkmış olmasıdır.

SALI günü Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız...

İŞTE iLK 10

Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 şirket sırasıyla şöyle sıralandı: Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel Ticaret, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri ve Mercedes-Benz Türk...