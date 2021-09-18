HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük tahmin! Plan yapmadan önce bu habere dikkat | 19-23 Eylül

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı