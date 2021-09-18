HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük tahmin! Plan yapmadan önce bu habere dikkat | 19-23 Eylül

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı