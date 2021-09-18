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    • Güncel
    • 19.09.2021 06:43
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    • 19.09.2021 06:47
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük tahmin! Plan yapmadan önce bu habere dikkat | 19-23 Eylül

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden açıklandı. Açıklanan yeni hava durumu raporunda Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in yanı sıra 9 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük tahmin raporunda ise yağışların bölge bölge süreceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte o tahminler...

    2 bölge 9 il için yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 27°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 26°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DÜZCE °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            RİZE °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 25°C
            Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 28°C
            Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük tahmin! Plan yapmadan önce bu habere dikkat | 19-23 Eylül
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