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    • 18.09.2021 20:16
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    19 Eylül 2021 İstanbul hava durumu: Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika: Pazar günü İstanbul'da yağmur dolu yağacak mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe geldi. Cumartesi günü İstanbul'da beklenen gök gürültüsü ve şiddetli sağanak yağış akşam saatleri itibariyle başladı. Bu gelişmelerin ardından 19 Eylül Pazar günü tatil öncesi hava durumu araştırmaları büyük bir hız kazandı. İstanbul'da sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 19 Eylül İstanbul hava durumu raporu ve MGM son dakika duyurular!

    19 Eylül 2021 İstanbul hava durumu: Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika: Pazar günü İstanbul’da yağmur dolu yağacak mı?

    18 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış ve gök gürültüsünün ardından vatandaşlar tarafından 19 Eylül hava durumu raporu merak edilerek araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada,"Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Peki, İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 19 Eylül İstanbul hava durumu raporu ve MGM son dakika duyurular!


    METEOROLOJİ'DEN UYARI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

    19 EYLÜL 2021 İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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        Haberler Güncel 19 Eylül 2021 İstanbul hava durumu: Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika: Pazar günü İstanbul'da yağmur dolu yağacak mı?
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