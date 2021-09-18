19 Eylül 2021 İstanbul hava durumu: Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika: Pazar günü İstanbul’da yağmur dolu yağacak mı?

18 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış ve gök gürültüsünün ardından vatandaşlar tarafından 19 Eylül hava durumu raporu merak edilerek araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada,"Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Peki, İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 19 Eylül İstanbul hava durumu raporu ve MGM son dakika duyurular!
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
19 EYLÜL 2021 İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.