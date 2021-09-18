Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu: "Ah Yalan Dünya" türküsü ve "Kafama Sıkar Giderim" şarkısına eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

GENÇLERE ÖĞÜTLERDE BULUNDU

Öncelikle sizleri üniversite sınavındaki başarınız ve yerleştiğiniz bölümler için tebrik ediyorum. Başarılı bir eğitim öğretim sürecinin ardından hayata atıldığınızda da inşallah aynı başarıyı göstereceğinize eminim. Önünüzdeki uzun üniversite maratonunda elbette önceliğiniz derslerinizde başarılı olmanızdır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerde hayatınızı zenginleştirmeniz, donanımınızı artırmanız gerekiyor. Gerek üniversitedeki imkanları, gerek dışarıdaki fırsatları değerlendirerek hayatınızın bundan sonraki safhasında en hazırlıklı şekilde ona da başlayacağınızdan şüphem yok. Mesela üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri bu bakımdan önemli bir imkandır. Sizlerden spordan teknolojiye, sosyal sorumluluklardan fikri gelişime kadar geniş bir yelpazedeki öğrenci kulüplerinde aktif şekilde yer almanızı istiyorum. Hayatınızın belki de en güzel dönemlerinizi geçireceğiniz üniversite yıllarını ileride özlemle ve hayırla yad etmek için her gününü dolu dolu geçireceğinizi düşünüyorum. Üniversite yılları aynı zamanda gençlerimizin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemlerdir.

SORGULAMADAN, TEFEKKÜR ETMEDEN SİYASİ KİMLİK SAHİBİ OLMAYIN

Sizlerden istirhamım asıl kaynaklarına inip araştırmadan, sorgulamadan, tefekkür etmeden, bilhassa da kendi medeniyetinizi, kültürünüzü, tarihinizi tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın. Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu, manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Hani o meşhur kalıpla ifade edecek olursak, 'Önce kendiniz olun. Önce kendinizi tanıyın. Önce kendinizin de içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminizi tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Ondan sonra fikri ve siyasi safınızın adını koyun.'

O PARÇALARA EŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan, gençlerle yaptığı konuşmadan ve soru cevapların ardından klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya" türküsüne ve Ahmet Kaya'nın bestesi olan "Kafama Sıkar Giderim" şarkısına eşlik etti.