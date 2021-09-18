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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında' diyenlere cevap verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında’ diyenlere cevap verdi: İşte A’dan Z’ye bütün kuşaklar burada. Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santral inşaatını da denetledi. "Akkuyu'nun Mersin'e neler kazandıracağını düşünün. Hamdolsun bu hizmet de bize nasip oldu" dedi.

    A’dan Z’ye tüm kuşaklar burada

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Önemli mesajlar verdi:

    SON günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye'nin refahı gibi bir derdi olmadığını göstermiştir. Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük.

    SEÇİM öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler.

    HİÇBİRİ işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor. En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız.

    ONLAR anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye devam ediyoruz.

    BİRİLERİ diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında'. İşte Z kuşağı Y kuşağı burada. Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama değişmeyiz...

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