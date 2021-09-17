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    • 17.09.2021 15:15
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    SON DAKİKA! İlker Başbuğ hakkında "siyasi ayak" davası

    Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İlker Başbuğ hakkında "kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan iddianame hazırladı. Savcılık Başbuğ hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

    İlker Başbuğ hakkında siyasi ayak davası

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, Başbuğ'un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı" diye sormuştu. Teklifin FETÖ'nün direktifi ile hazırlandığını ileri sürmüştü. "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır" demişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! İlker Başbuğ hakkında "siyasi ayak" davası
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