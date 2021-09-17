PTT öğle arası ne zaman? Hafta içi ve hafta sonu PTT çalışma saatleri nedir? Saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Posta ve Telgraf Teşkilatı vatandaşların yoğun bir şekilde uğradığı yerlerden biri ve saatleriyle ilgili bilgiler de gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte PTT çalışma saatleri...
PTT ÖĞLEN TATİLİ SAAT KAÇTA?
PTT çalışanları saat 12.30'da öğlen tatili veriyor ve 1 saat çalışmalarına ara veriyor. Saat 13.30'da öğlen tatili sona eriyor.
PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Posta ve Telgraf Teşkilatı, hafta içi her gün ve hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30'da açılıyor ve akşam 17.30'da kapanıyor.
PTT HAFTA SONU AÇIK MI?
Hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30'da açılıyor ve akşam 17.30'da kapanıyor.