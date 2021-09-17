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    • 17.09.2021 15:21
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    PTT öğle arası ne zaman? Hafta içi ve hafta sonu PTT çalışma saatleri nedir? Saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

    Vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biri olan PTT öğle arası ne zaman? Hafta içi ve hafta sonu PTT çalışma saatleri nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın hafta içi ve hafta sonları çalışma saatleri farklılık gösteriyor. maaş çekme, para gönderme, fatura yatırma, kargo alma verme gibi daha pek çok işlemin yapıldığı bu kuruma uğramak isteyenler PTT Saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgiler…

    takvim.com.tr
    PTT öğle arası ne zaman?

    PTT öğle arası ne zaman? Hafta içi ve hafta sonu PTT çalışma saatleri nedir? Saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Posta ve Telgraf Teşkilatı vatandaşların yoğun bir şekilde uğradığı yerlerden biri ve saatleriyle ilgili bilgiler de gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte PTT çalışma saatleri...

    PTT ÖĞLEN TATİLİ SAAT KAÇTA?

    PTT çalışanları saat 12.30'da öğlen tatili veriyor ve 1 saat çalışmalarına ara veriyor. Saat 13.30'da öğlen tatili sona eriyor.

    PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

    Posta ve Telgraf Teşkilatı, hafta içi her gün ve hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30'da açılıyor ve akşam 17.30'da kapanıyor.

    PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

    Hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30'da açılıyor ve akşam 17.30'da kapanıyor.

        PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

        PTT, cumartesi günleri tatil yapmıyor ve faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlar, kargo teslimatlarını PTT şubelerine cumartesi günü verebiliyor. Ancak cumartesi günleri kargo dağıtımı gerçekleşmiyor.

        Hafta sonu PTT çalışma saatleri ise hafta içi ile aynı. PTT şubeleri cumartesi günleri saat 08.80 ile 17.30 saatleri arasında açık oluyor. Pazar günleri ise PTT kapalı oluyor.

        PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

        PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

        PTT TARİHİ

        Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

        İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

        1843'te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

        Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir
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