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    • 17.09.2021 15:48
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    Sınavlarda PCR testi zorunluluğu var mı? Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu? MEB’ten önemli açıklama…

    Gündemde yoğun bir şekilde Sınavlarda PCR testi zorunluluğu var mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 6 Eylül itibariyle öğretmenler, okulda görev alanlar, topluluk ortamları olan konserler, şehirler arası otobüsler gibi yerlerde aşısız olan vatandaşların haftalık olarak PCR testi yaptırması zorunluluğu gelmişti. Şimdi ise ehliyet sınavı gibi daha pek çok uygulamada PCR test zorunluluğu olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu? MEB’ten önemli açıklamalar geldi.

    takvim.com.tr
    Sınavlarda PCR testi zorunluluğu var mı?

    Sınavlarda PCR testi zorunluluğu var mı? Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Eylül itibariyle aşısız vatandaşların hayatına giren okul, sinema, konser, tiyatro, uçak, tren, otobüs gibi yerlerde istenen PCR testi zorunluluğu sınavlar ve kurslarda da istenecek mi merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya dair önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar…

    SINAVLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel kursların yapacağı teorik ve uygulama sınavları ile ehliyet uygulama sınavlarında görev alacak aşı olmamış usta öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

    Bakanlık tarafından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

    Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.

    Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.

        Yazıda, sürücü kursları ve çeşitli kursların uygulama sınavlarına ilişkin Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı:

        "Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların teorik ve uygulama sınavları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak, şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecektir."
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