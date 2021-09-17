Sınavlarda PCR testi zorunluluğu var mı? Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu? MEB’ten önemli açıklama…

Sınavlarda PCR testi zorunluluğu var mı? Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Eylül itibariyle aşısız vatandaşların hayatına giren okul, sinema, konser, tiyatro, uçak, tren, otobüs gibi yerlerde istenen PCR testi zorunluluğu sınavlar ve kurslarda da istenecek mi merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya dair önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar…
SINAVLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel kursların yapacağı teorik ve uygulama sınavları ile ehliyet uygulama sınavlarında görev alacak aşı olmamış usta öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.
Bakanlık tarafından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.
Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.
Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.