Noterler hafta sonu açık mı? 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hizmet veriyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir…

Noterler hafta sonu açık mı? 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hizmet veriyor mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor. Haftanın son iş gününde işlemlerini halletmek için hafta sonu fırsat bulabilen vatandaşlar en çok ziyaret edilen resmi kurumlardan biri olan noterlerin Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verip vermediğini merak eder oldu. İşte illere göre sorgulama listesi…
18-19 EYLÜL CUMARTESİ VE PAZAR NOTERLER AÇIK MI?
Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, yeniden hizmet vermeye başladı.Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.
Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.
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NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),