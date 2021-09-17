Noterler hafta sonu açık mı? 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hizmet veriyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir…

Noterler hafta sonu açık mı? 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hizmet veriyor mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor. Haftanın son iş gününde işlemlerini halletmek için hafta sonu fırsat bulabilen vatandaşlar en çok ziyaret edilen resmi kurumlardan biri olan noterlerin Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verip vermediğini merak eder oldu. İşte illere göre sorgulama listesi…