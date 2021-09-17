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    • 17.09.2021 15:34
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    Noterler hafta sonu açık mı? 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hizmet veriyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir…

    Vatandaşlar gün içerisinde yoğun bir şekilde Noterler hafta sonu açık mı? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Pek çok resmi işlemin halledilebilmesi için sıklıkla ziyaret edilen yerlerden biri olan noterlerin haftanın son iş gününün sona ermesine az bir zaman kala hafta sonu hizmet verip vermediği merak konusu oldu. Çalıştığı için gitmeye fırsat bulamayanlar 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hizmet veriyor mu? Sorgulamasını yapar oldu. İstanbul, Ankara, İzmir sorgulama listesi…

    takvim.com.tr
    Noterler hafta sonu açık mı?

    Noterler hafta sonu açık mı? 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hizmet veriyor mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor. Haftanın son iş gününde işlemlerini halletmek için hafta sonu fırsat bulabilen vatandaşlar en çok ziyaret edilen resmi kurumlardan biri olan noterlerin Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verip vermediğini merak eder oldu. İşte illere göre sorgulama listesi…

    18-19 EYLÜL CUMARTESİ VE PAZAR NOTERLER AÇIK MI?

    Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, yeniden hizmet vermeye başladı.Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.

    Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.

    NÖBETÇİ NOTER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

    Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
    Şirket sözleşmesi,
    Evlenme sözleşmesi,
    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
    Zilyetlik devri sözleşmesi,
    Miras taksimi G. menkul,
    Hibe vaadi sözleşmesi,
    Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
    Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

        Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
        Kira sözleşmesi,
        Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
        Taksim ve ifraz sözleşmesi,
        Evlat edinme sözleşmesi,

        Temlik,Taahhütname,
        Kefaletname,
        Vasiyetname,
        Vakıf senedi,
        Aile vakfı senedi,
        Tanıma senedi,
        Muvafakatname,

        Sulhname,
        Yeddiemin senedi,
        Rehin senedi,
        Borç senedi,
        Fesihname,
        İbraname,
        Beyanname,
        Şahadetname,
        Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
        İfade tutanağı,
        Tespit tutanağı,
        Vekaletname,



        Defter onaylanması,
        Çevirme,
        Örnek çıkartma,
        İmza sirküleri,
        Protesto işleri,
        İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
        Tescil
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        Haberler Güncel Noterler hafta sonu açık mı? 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hizmet veriyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir…
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