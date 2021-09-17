Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.09.2021 15:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 15:52
    ABONE OL

    150 - 180 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler! YKS AYT TYT Ek tercih üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları 2021!

    Öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen YKS 1. ek tercih kılavuzu yayınlandı. 2021 YKS ek tercih kılavızu ile birlikte ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar araştırılmaya başlandı. ÖSYM duyurusuyla ek tercih döneminin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi. Bir lisans veya önlisans programına yerleşmek isteyen adaylar ise tercih yaparak ek tercih döneminden faydalanacak. 2. ek yerleştirmede ise 140 baraj puanı kullanılacak. Peki, 150 - 180 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler hangileri? İşte YKS AYT TYT Ek tercih üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları 2021!

    takvim.com.tr
    150 - 180 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler!

    YKS ek tercih kılavuzu 2021! Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercih boş kontenjan taban puanlar öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 20 - 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak ek tercihlerle öğrenciler istedikleri bir programa kayıt yapmaya çalışacak. YKS ek tercihler ile birlikte boş kalan kontenjanlara öğrenciler yerleştirilecek. Peki, 150 - 180 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler hangileri? İşte YKS AYT TYT Ek tercih üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları 2021!

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.

    150 - 180 PUANLA ALAN 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

    Aşağıda yer alan linke tıklayarak 150 - 180 puanla öğrenci alan üniversiteleri öğrebilirsiniz.

    YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

    Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

    Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

        ÖSYM Başkanı Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

        1'İNCİ EK YERLEŞTİRME 150 PUAN ESAS ALINACAK

        1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

        150 - 180 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER

        150 puanla alan bölümler adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih kılavuzunda taban puanlarının ayrıntıları bulunuyor.

        YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı
        Haberler Güncel 150 - 180 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler! YKS AYT TYT Ek tercih üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları 2021!
            SON DAKİKA