150 - 180 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler! YKS AYT TYT Ek tercih üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları 2021!

YKS ek tercih kılavuzu 2021! Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercih boş kontenjan taban puanlar öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 20 - 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak ek tercihlerle öğrenciler istedikleri bir programa kayıt yapmaya çalışacak. YKS ek tercihler ile birlikte boş kalan kontenjanlara öğrenciler yerleştirilecek. Peki, 150 - 180 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler hangileri? İşte YKS AYT TYT Ek tercih üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları 2021!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.
150 - 180 PUANLA ALAN 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Aşağıda yer alan linke tıklayarak 150 - 180 puanla öğrenci alan üniversiteleri öğrebilirsiniz.
Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.
Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.