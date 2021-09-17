Sahte avukat, Musa Orhan'ın duruşmasında polisin dikkati sayesinde yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayişe müessir fiillerin önlenmesi, aydınlatılması, muhtemel şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Adliyesi'nde Musa Orhan ve İpek Er davasıyla ilgili duruşmanın sürdüğü sırada, daha önceden ilimize gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanınmıştır.