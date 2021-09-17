Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.09.2021 17:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 17:21
    ABONE OL

    Sahte avukat, Musa Orhan'ın duruşmasında polisin dikkati sayesinde yakalandı

    Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına cübbeyle giren ve hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapılan A.B., polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. A.B.'nin avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi'nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı belirlendi. Haberin detayları...

    DHA
    Sahte avukat Musa Orhan’ın duruşmasında yakalandı

    Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına avukat cübbesiyle giren A.B., hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapan polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

    Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayişe müessir fiillerin önlenmesi, aydınlatılması, muhtemel şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Adliyesi'nde Musa Orhan ve İpek Er davasıyla ilgili duruşmanın sürdüğü sırada, daha önceden ilimize gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanınmıştır.

    Şahıs kontrol edildiğinde, şahsın avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi'nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edilerek gözaltına alınmıştır.

        Şahsın yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el koyulmuştur" denildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Negatif ve aşılı temaslıya karantina yok
        Haberler Güncel Sahte avukat, Musa Orhan'ın duruşmasında polisin dikkati sayesinde yakalandı
            SON DAKİKA