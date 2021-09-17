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    • 17.09.2021 16:57
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    On Numara çekilişi canlı izle! 17 Eylül 2021 On Numara sonuçları sorgulama ekranı! Kime çıktı, kim kazandı?

    On numara çekilişi haftanın iki günü çekiliyor. Haftanın ikinci çekilişi ise 17 Eylül 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek. On Numara çekilişini bugün saat 20:00'da canlı izleyebilirsiniz. Oyunseverlerin yakından takip ettiği On Numara çekilişinin kime çıktığı, kimin kazandığı merak ediliyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Eylül 2021 On Numara kime çıktı, kim kazandı? İşte tüm merak edilenlerin yanıtları ve On Numara çekilişi canlı izleme linki ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

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    On Numara çekilişi canlı izle! 17 Eylül 2021 On Numara sonuçları sorgulama ekranı! Kime çıktı, kim kazandı?

    17 Eylül On Numara sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 17 Eylül 2021 On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek. On Numara çekilişini canlı takip sayfasından naklen izleyebilirsiniz. Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 17 Eylül On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara çekilişi saat kaçta? Hafta da kaç gün çekiliyor? On Numara sonuçları bugün ne zaman, saat kaçta açıklanır? On Numara çekilişi kime çıktı, kim kazandı? İşte tüm detaylar ve On Numara çekilişi canlı izleme linki ile 17 Eylül 2021 On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

    17 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    17 Eylül On Numara çekilişii haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve Cuma günleri çekilen çekilişlerden büyük ikramiyeler kazanılıyor. 17 Eylül On Numara çekilişi bu kapsamda günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı.

    Bugün On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirilecek. On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

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    ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

    On Numara ikramiye miktarı 17 Eylül Cuma günü (bugün) saat 20.00'de yapılacak çekiliş sonrasında belli olacak.

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları aşağıdaki gibi; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır.80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin. Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir. İptal Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel On Numara çekilişi canlı izle! 17 Eylül 2021 On Numara sonuçları sorgulama ekranı! Kime çıktı, kim kazandı?
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