Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'ın avukatından bir şok daha! Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlüye suç duyurusu...

Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'ın avukatından bir şok daha! Geçtiğimiz yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'la ilgili paylaşımda bulunan Ezgi Mola hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. Mola hakkında açılan dava ünlü isimlerden tepki yağdı. Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü Hazal Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

03.06.2021 17:08 - Son Güncelleme: 03.06.2021 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





