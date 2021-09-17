AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Salı günü Çanakkale'ye geleceğini belirten Turan, "İnşallah, bir kaç gün sonra Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz" dedi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılış törenleri gerçekleştirildi.
Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.