"TÜRK ORDUSU'NUN EN GÜÇLÜ SİLAHI 'AKINCI' ENVANTERE GİRDİ"

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir yere geldiğini ve yüzde 80'inin Türk mühendislerin katkısıyla yapıldığını ifade eden Turan, "Şuan bu ülke artık kendi savunma sanayisinin yüzde 80'ini, yerli Türk mühendislerinin katkısı ile yapıyor. İHA'sı ve SİHA'sı başta olmak üzere birçok uluslararası örnek çalışmayı dünyaya ihracat etmeye başladı. Biz geçen hafta 2 bin yıllık, hatta çok daha eski, Türk Ordusu'nun en güçlü silahı 'Akıncı'yı teslim ettik ve envantere girdi. Şu 2 bin yıllık ordunun içerisinde 'Akıncı' kadar kıymetli bir silah olmadı şimdiye kadar. Ve bu Türk yapımı arkadaşlar, bizim gençlerimiz yaptı. Ama maalesef bu gururumuzu Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı bir dua kadar konuşamadık bile" diye konuştu.