Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri? 2021 üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurum ve vakıflar!

Karşılıksız burs veren kurumlar üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Bu yıl ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrenciler burs başvurusu yapabileceği kurum ve vakıfları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurum ve vakıflar hangileri? İşte burs veren kurumlar
KARŞILIKSIZ BURS VEREN KURUMLAR
VGM
Toplum Gönülleri Vakfı
Vehbi Koç Vakfı
TÜBİTAK
Milli Eğitim Bakanlığı bursu
İşte başvuru şartlarına dair bilgiler;
ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.