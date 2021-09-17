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    • 17.09.2021 10:32
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    Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri? 2021 üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurum ve vakıflar!

    Üniversite öğrencileri burs veren kurumları öğrenerek ona göre başvuru işlemlerini tamamlamak istiyor. 2021 YKS tercih sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarına yerleşen milyonlarca öğrencileri vakıflar ve kurumlar burs ödemesi yapmaya devam ediyor. Pek çok vakıf ve kurum başvuru tarihlerini birer birer duyurmaya başladı. Peki, karşılıksız burs veren kurumlar hangileri? İşte 2021 üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurum ve vakıflar!

    Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri?

    Karşılıksız burs veren kurumlar üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Bu yıl ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrenciler burs başvurusu yapabileceği kurum ve vakıfları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurum ve vakıflar hangileri? İşte burs veren kurumlar

    KARŞILIKSIZ BURS VEREN KURUMLAR

    VGM
    Toplum Gönülleri Vakfı
    Vehbi Koç Vakfı
    TÜBİTAK
    Milli Eğitim Bakanlığı bursu

    İşte başvuru şartlarına dair bilgiler;

    ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır.

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

    KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

    Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

        KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

        KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

            f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

            g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
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            Haberler Güncel Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri? 2021 üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurum ve vakıflar!
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