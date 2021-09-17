Ülke genelinde eş zamanlı güvenli eğitim uygulaması: 515 aranan şahıs yakalandı





Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;





Bakanlığımızın koordinesinde, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçe ve umuma açık işyerlerini denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının çevrelerine ve umuma açık işyerlerine yönelik uygulama yapıldı.