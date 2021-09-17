İmzalar atıldı: İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak

"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar, proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlarla koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space X firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Sözleşme aynı zamanda Türksat AŞ olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firmayla doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat AŞ uzman kadrosuyla yürütülecektir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN