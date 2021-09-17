ÖSYM tarafından YÖKDİL 2 sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Öğrenciler sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Sınav soru ve cevap anahtarı için yapılan duyuruda, "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." ifadelerine yer verildi. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte konu hakkında detaylar!
YÖKDİL 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Ağustos'ta uygulanan 2021-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2021-YÖKDİL/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.