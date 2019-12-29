İşte AYM'nin skandal kararlarla dolu geçmişi!

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi (AYM) skandal kararlarıyla kamu vicdanını yaralıyor. Daha önce terörle mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışan sözde akademisyenlere sahip çıkan, vatana ihanetten yargılanan Can Dündar'ın firar etmesine yol açan, adli sicil kaydı olmayan teröristlerin memur olmasında sakınca görmeyen AYM, en sonunda Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'a destek veren ülke olarak gösteren Wikipedia'yı haklı buldu.

TÜRKİYE'YE KÖSTEK, FETÖ'YE DESTEK

Yeni Akit'te yer alan habere göre, AYM'nin "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirdiği Wikipedia; 15 Temmuz'da kendi halkına ateş açan, hatta masum insanların üzerine tank süren, milli kurum ve kuruluşları bombalayan FETÖ elebaşısı Gülen'e övgüler yağdırıyor. Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e "imam" , "yazar" ve "vaiz" yakıştırmalarında bulunan Wikipedia'nın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'ye yöneltilen suçlamaları "iddia" olarak tanımlaması dikkat çekiyor.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN KARARLAR

-26 Aralık 2019: Türkiye'yi teröre destek vermekle suçlayan Wikipedia'nın "ifade özgürlüğünün ihlal" edildiğine hükmetti.

-19 Aralık 2019: "Önderimiz Başkan Öcalan" diyen Meki Katar'a verilen hapis cezası ifade özgürlüğünün ihlali olarak yorumladı.

-29 Kasım 2019: Memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartını iptal etti.

-25 Ekim 2019: 17-25 Aralık ve MİT Tırları haberlerine yayın yasağını aykırı buldu.

-3 Ekim 2019: 'Terör propagandası yapmak'tan 3.5 yıl hapis alan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'i 'hak ihlali' kararıyla akladı.

-26 Temmuz 2019: Devletin katliam yapmakla suçlandığı "barış bildirisi" olarak adlandırılan metne imza atan akademisyenler hakkında hak ihlali kararı verdi.

-28 Haziran 2019: Terör propagandası yapan gazeteci Deniz Yücel'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

-3 Mayıs 2019: Ali Bulaç'ın "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

-7 Mart 2019: Öcalan'ın koğuş arkadaşı PKK'lı Veysi Aktaş'ın telefon görüşmesinin bir yıl süre ile kısıtlanmasını, "haberleşme hürriyetinin" ihlali olduğuna karar verdi.

-1 Ağustos 2018: HDP'li Meral Danış Beştaş'a 2017 yılında verilen 3 aylık hapis cezasında, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle 20 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

-26 Temmuz 2018: Şanlıurfa 3. Asliye Mahkemesi'nin M.K isimli bir sapkının "cinsiyet değiştirmesine" onay vermemesini "hak ihlali" olarak değerlendirdi.

-11 Ocak 2018: Darbeye teşebbüsten yargılanan FETÖ'cü Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında ihlal kararı verildi.

-30 Kasım 2017: Bir eşcinselin cinsiyet değişikliğine izin verilmesi için "üreme yeteneğinden yoksun olma" şartını iptal etti.

-11 Haziran 2017: "Üreme yeteneğinden yoksun olma" şartının iptalini isteyen Edirne'deki mahkemeyi haklı buldu.

-31 Mart 2016: Bingöl'de karakol saldırısında polisi şehit eden PKK'lıyı, yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

-25 Şubat 2016: FETÖ casusu Can Dündar'a "hak ihlali"nden tahliye kararı verdi.

-13 Temmuz 2015: Milletin parasını emen ve FETÖ'ye hizmet eden dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı iptal etti.