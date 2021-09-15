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    • 17.09.2021 16:46
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    ŞOK market hafta sonu ve hafta içi güncel çalışma saatleri nedir? ŞOK market çalışma saatleri! Saat kaçta açılıyor?

    ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK market hafta sonu ve hafta içi güncel çalışma saatleri nedir? Saat kaçta açılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen marketler zincirinin hizmet verdiği saat aralığı merak konusu oluyor. Gündemde sıkça araştırılmaya başlanan güncel ŞOK market saatleri haberimzide yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK market çalışma saatleri!

    Evinin pek çok ihtiyacını almak için sıklıkla marketleri ziyaret eden vatandaşlar ŞOK market çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yaptığı kampanyalar ile birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zincirinin saatleri koronavirüsle mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanırken sıklıkla değişmişti. Normalleşme sürecinde kaçta açılıp kapandığı merak konusu oldu. Peki ŞOK market hafta sonu ve hafta içi güncel çalışma saatleri nedir? Saat kaçta açılıyor?

    ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Açılış: 09:00

    Kapanış: 21.00

    İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

    Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

    Bu durumda marketler ve bakkallar kendilerinin belirlediği saatler arasında hizmet verecek.

    İŞKUR ŞOK PERSONEL ALIMI 2021!

    Beden İşçisi (Genel)
    ŞOK MARKET LER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
    1 Açık Pozisyon İZMİR 00006166484
    Ambar/Depo Görevlisi

    ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
    8 Açık Pozisyon KAYSERİ 00006174918
    Motosikletli Kurye

        ŞOK MARKET LER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
        1 Açık Pozisyon İZMİR 00006176947
        Perakende Satış Elemanı (Gıda)

        ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
        8 Açık Pozisyon DENİZLİ 00006186246
        Motosikletli Kurye

        ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
        1 Açık Pozisyon VAN 00006210876
        Motosikletli Kurye

        ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
        10 Açık Pozisyon BİTLİS 00006210910
        Perakende Satış Elemanı (Gıda)

        ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
        2 Açık Pozisyon GAZİANTEP 00006212710
        Reyon Görevlisi

        ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
        33 Açık Pozisyon İSTANBUL 00006216115
        Perakende Satış Elemanı (Gıda)

        ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

        33 Açık Pozisyon İSTANBUL 00006216208
        Satış Danışmanı / Uzmanı
        1 Açık Pozisyon ANKARA 00006219367
        Garson (Servis Elemanı)

        1 Açık Pozisyon ANKARA 00006219381
        Kurye
        1 Açık Pozisyon ANKARA 00006219504
        Reyon Görevlisi

        ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
        1 Açık Pozisyon UŞAK 00006226481
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        Haberler Güncel ŞOK market hafta sonu ve hafta içi güncel çalışma saatleri nedir? ŞOK market çalışma saatleri! Saat kaçta açılıyor?
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