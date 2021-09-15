ŞOK market hafta sonu ve hafta içi güncel çalışma saatleri nedir? ŞOK market çalışma saatleri! Saat kaçta açılıyor?

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

Bu durumda marketler ve bakkallar kendilerinin belirlediği saatler arasında hizmet verecek.

İŞKUR ŞOK PERSONEL ALIMI 2021!



Beden İşçisi (Genel)

ŞOK MARKET LER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 Açık Pozisyon İZMİR 00006166484

Ambar/Depo Görevlisi



ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

8 Açık Pozisyon KAYSERİ 00006174918

Motosikletli Kurye