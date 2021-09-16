Dev projede sona doğru! Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de incelemelerde bulunacak

Başkan Erdoğan, yarın Mersin'de bir takım açılış ve incelemelerde bulunacak. Erdoğan, kentte Rusya tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk NGS'si olacak Akkuyu'yu da ziyaret edecek. Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de vekalet edecek. Akkuyu yetkilileri tarafından Erdoğan'a santralde gelinen son durum hakkında brifing verilecek.
20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Her biri bin 200 megavat güce sahip VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak Akkuyu NGS'nin tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatsaat enerji üretimi yapılacak.
Akkuyu'da dördüncü ve son reaktörün temelinin 2022 başında atılması planlanırken, ilk reaktör ise 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınacak.
Sahada inşaat ve montaj çalışmaları ise son sürat devam ederken, 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan Akkuyu NGS'nin yalnızca inşaa sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor.