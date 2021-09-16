Dev projede sona doğru! Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de incelemelerde bulunacak

Başkan Erdoğan, yarın Mersin'de bir takım açılış ve incelemelerde bulunacak. Erdoğan, kentte Rusya tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk NGS'si olacak Akkuyu'yu da ziyaret edecek. Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de vekalet edecek. Akkuyu yetkilileri tarafından Erdoğan'a santralde gelinen son durum hakkında brifing verilecek.