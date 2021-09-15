“Hamidiye Su” skandalına soru önergesi: “İnsanların sağlığını tehlikeye attınız mı?”

İBB Meclisi Eylül ayı ikini toplantısı Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Hamidiye A.Ş'deki çeşme suyu skandalı meclis gündemine tekrar geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Meclis üyesi Uslu tarafından İBB'nin başkanlık makamının yanıtlaması üzerine konuyla alakalı soru önergesi verildi. Sultan 2'nci Abdülhamid'in emaneti olan Hamidiye A.Ş.'nin İstanbullulara 1902'den beri hizmet verdiği hatırlatılarak "Özellikle, sadece doğal kaynak suyu kullanması, bu sebeple hiçbir maliyetten kaçınmaması ve kaliteyi koruması sebebiyle 2005'ten beri birçok uluslararası ödüle layık görülmüştür" denildi.