300 TL'ye negatif PCR testi! Koronavirüsle mücadelede sahte test fırsatçıları ortaya çıktı

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon kişi sırası geldiği halde Kovid-19 aşısını yaptırmadı. Bu nedenle toplu alanlar ile yolculuklarda "negatif PCR testi" şartı getirildi. Aşı yaptırmayan vatandaşlar konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılmak ve uçak veya otobüsle şehirler arası yolculuk yapmak isterlerse PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. İş böyle olunca da halk sağlığını hiçe sayan, sorumsuz birçok insan negatif test almak için sahte PCR testi yapanların kapısını çalıyor. Bir tarafta pozitif olduğu halde toplum içine karışıp hiçbir şey olmamış gibi normal yaşamına devam etmek isteyenler diğer tarafta ise sahte PCR testleriyle bu duruma olanak sağlayan sahtekârlar. Negatif PCR testi almak için Google üzerinden test yapan yerlerle iletişime geçildiğinde bazı kişiler, bize 300 TL karşılığında negatif PCR testi sağlayacaklarını söylüyor. Milliyet'in haberine göre bu kişiler para karşılığı adeta negatif sonuç çıkarıyor. İşte haberin detaylar...
'YARDIMCI OLAMIYORUZ(!)'
Google'da arama yaparken AKER sağlık diye bir site karşıma çıktı. Sitede, "Uçuş testleriniz için PCR test servisi" ilanın altında bulunan cep numarasını aradım. Telefonu açan kişiyle aramızdaki diyalog şöyle oldu:
Muhabir: İyi günler PCR testi için rahatsız ettim. Ücreti nedir?
Testi yapan: Merhabalar 250 TL PCR testlerimiz.
Muhabir: Bir şey rica edecektim.
Testi yapan: Buyurun
Muhabir: Cuma günü şehir dışına çıkmam lazım ve negatif PCR testi lazım. Almam mümkün mü?
Testi yapan: Pozitif olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
Muhabir: Evet. Temaslıyım. Temaslı olduğum ve pozitif olan kişiyle aynı belirtilerin hepsi bende de var.
Testi yapan: Nerede otuyorsunuz?
Muhabir: Esenler
Testi Yapan: Temaslısınız değil mi?
Muhabir: Evet, temaslıyım. Negatif test bulma durumum var mı?
Testi Yapan: O şekilde yardımcı olamıyoruz Hanımefendi.
"KAYITSIZ ÇALIŞIRIM"
Bu konuşmasını teşekkür ederek kapattı. Telefonda konuştuğum kişi direkt yapmadıklarını söylemedi bu nedenle aynı numaraya "Biraz önce telefonda konuşmuştuk. Bana cuma gününe kadar acil negatif PCR testi lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Ücreti neyse öderim lütfen" diye bir kısa mesaj gönderdim. Bu mesajdan yaklaşık 2 dakika sonra farklı bir numaradan arandım. Adının Anıl olduğunu öğrendiğim kişiyle aramızda geçen diyalog da şöyleydi: