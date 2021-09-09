300 TL'ye negatif PCR testi! Koronavirüsle mücadelede sahte test fırsatçıları ortaya çıktı

"450-500 TL'YE YAPAN VAR"

Muhabir: Bakın yine diyorum, havalimanında sıkıntı yaşamayacağımın garantisini almak istiyorum.

Anıl: Yok problem yaşamasınız. İsminiz neydi?

Muhabir: Çiğdem

Anıl: Çiğdem Hanım, Anıl ben de numaramı kaydedin. Mesajlaştığınız arkadaşla da paslaşın. Ne zaman buluşacaksanız?

Muhabir: Tamamdır ben arkadaşınızla iletişime geçeceğim. Aynı soruyu tekrar tekrar soruyorum farkındayım ama şimdi ben pozitif de olsam bir sıkıntı yaşamayacağım değil mi? Negatif testim elimde olacak kesin değil mi?

Anıl: Evet, olacak.

Muhabir: Peki fiyatı ne kadar?

Anıl: Biz Avrupa yakasına 300 TL'ye yapıyoruz uçuşlar için. Çünkü uçuşlar için özel bir belge çıkartıyoruz.

Muhabir: Fiyatınız da uygunmuş, iyi.

Anıl: Başka firmalar 450 TL 500 TL'ye yapıyor. Sıkça uçuş yapıyorsunuz sanırım.

Muhabir: Evet. Yine başa döndüm ama sıkıntı yaşamayacağımın garantisini veriyorsunuz değil mi?

Anıl: Evet, bir sıkıntı olmayacak, halledeceğim. Çok konuşmayalım bence bu tarz şeyleri ama halledeceğim.

"MAALESEF YAPMIYORUZ"

Negatif PCR testi almak için Sağlık, Araştırma, Tetkik, Eğitim Mühendislik (SATEM), OUİCK Test Kit, Gen Klinik, PCR TURKEY, PCR İstanbul, Bon Play Turkey Pro(Tur şirketi) gibi firmaları da aradık. Bu şirketlere de pozitif olduğumuzu ve negatif teste ihtiyacımız olduğunu söyledik ancak aldığımız yanıt "Maalesef yapmıyoruz" oldu. Gen Klinik, yaptığımız talebimize tepki gösterip yaptığımız şeyin etik olmadığını söyledi.