Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.09.2021 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2021 11:47
    ABONE OL

    Devlet memuru olma şartları nelerdir? Devlet memuru nasıl olunur? 2021 KPSS baraj puanı kaç, en az kaç puan almak gerekir?

    Binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren Devlet memuru olma şartları nelerdir? Devlet memuru nasıl olunur? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırmaya başladı. ÖSYM bugün KPSS sonuçlarını açıklayınca kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen vatandaşlar hemen puanlamalar ile ilgili bilgileri merak eder oldu. Peki 2021 KPSS baraj puanı kaç, en az kaç puan almak gerekir? Hangi mesleklere hangi puan türleri ile alınıyor? İşte devlet memuru olmak için girilmesi zorunlu olan KPSS sınavı ile ilgili detaylar…

    takvim.com.tr
    Devlet memuru olma şartları nelerdir?

    Devlet memuru olma şartları nelerdir? Devlet memuru nasıl olunur? 2021 KPSS baraj puanı kaç, en az kaç puan almak gerekir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devlet memuru olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar KPSS sınavına katıldı ve bugün ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla birlikte heyecanın dozu iyice arttı. KPSS baraj puanı nedir, hangi puan türleri ile hangi mesleklere alım yapılıyor?

    DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

    Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz.

    Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.

    DEVLET MEMURU OLMA ŞARTLARI 2021 NELERDİR?

    Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

    Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

        Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

        Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.

        P1 Puan Türü ile alım yapan kurumlar

        * Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
        * Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
        * İller Bankası Uzman Yardımcısı
        * BİST Uzman Yardımcısı
        * Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
        * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
        * Bakanlıkların mühendislik kadroları

        P2 puanıyla alım yapan kurumlar

        * Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,
        * SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
        * Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
        * Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
        * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
        * Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
        * Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

        KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

        • Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

        • Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

        • Gümrük Muhafaza Memurluğu

        • Gümrük Muayene Memurluğu

        • Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

        • Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

        • Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

        • Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

        • T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

        • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

        • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

        • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

        • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

        • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

        • Orman Genel Müdürlüğü

        • Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

        • Makina Kimya Endüstrisi

        • Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

        • TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

        • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

        • Gümrük Müsteşarlığı

        • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

        • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

        • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

        • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

        • Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
        Haberler Güncel Devlet memuru olma şartları nelerdir? Devlet memuru nasıl olunur? 2021 KPSS baraj puanı kaç, en az kaç puan almak gerekir?
            SON DAKİKA