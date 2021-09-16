Devlet memuru olma şartları nelerdir? Devlet memuru nasıl olunur? 2021 KPSS baraj puanı kaç, en az kaç puan almak gerekir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devlet memuru olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar KPSS sınavına katıldı ve bugün ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla birlikte heyecanın dozu iyice arttı. KPSS baraj puanı nedir, hangi puan türleri ile hangi mesleklere alım yapılıyor?
DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?
Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz.
Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.
DEVLET MEMURU OLMA ŞARTLARI 2021 NELERDİR?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.