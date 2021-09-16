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    • 16.09.2021 14:01
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    CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun katıldığı açılışta ruhsatsız alkol skandalı! Mekanın sahibi Makbule Cengiz o paylaşımlarını kaldırdı!

    Halk TV’nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz, Nişantaşı’nda butik çikolata mekanı açmış, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı açılışta ruhsatı olmamasına rağmen alkol servisi yapılmıştı. Restoranın sahibi Makbule Cengiz’in, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarındaki içkili fotoğrafları kaldırdığı ortaya çıktı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kitap yazan, Halk TV eski çalışanı Makbule Cengiz'in Nişantaşı'nda tatlıcı dükkanı açtığı, gizlice şarap servisi yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Gazeteci Makbule Cengiz'in Şişli Belediyesi'ne içki ruhsatı müracaatında bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Türkiye gündemine bomba gibi düşen gelişme sonrası Cengiz, sosyal medya hesaplarından alkollü içeceklerin fotoğrafını apar topar kaldırdı.

    FOTOĞRAFLAR UÇTU
    Makbule Cengiz'in sahibi olduğu "Makbush Chocolatier" isimli mağazanın, Sosyal Paylaşım Sitesi Instagram hesabından içkili fotoğrafların tamamını sildiği görüldü. @Makbushchocolatier adlı hesabın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, böyle bir gönderi yok." mesajıyla karşılaştı.

        NE OLMUŞTU?
        Halk TV eski çalışanı Makbule Cengiz'in Nişantaşı'ndaki butik çikolata mağazasının açılışını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yapmıştı.

        CHP'lilerin akınına uğrayan mekanın içki ruhsatı olmadığı ancak buna rağmen şarap satışı yapıldığı deşifre olmuştu.
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        CHP’li Seçer’den vatandaşa skandal sözler
        Haberler Güncel CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun katıldığı açılışta ruhsatsız alkol skandalı! Mekanın sahibi Makbule Cengiz o paylaşımlarını kaldırdı!
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