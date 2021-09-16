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    • 16.09.2021 11:08
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    2021 KPSS lisans puan türleri | ais.osym.gov.tr KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2021 KPSS lisans düzeyi sonuçları

    ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden bugün erişime açılıyor. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, sonuç belgesinde pek çok kişinin dikkatini çeken konular arasında yer aldı. KPSS sonuçlarının ardından adaylar kendi alanlarına göre çeşitli puanlar elde ediyorlar. P1 P2 ve P3 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda oluşan puan türleri olarak ifade ediliyor. Peki, hangi aday hangi puan türünü kullanacak? 2021 KPSS P1, P2, P3 puan türleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2021 KPSS lisans puan türleri | ais.osym.gov.tr KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2021 KPSS lisans düzeyi sonuçları

    KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, sonuç belgesinde pek çok ferdin dikkatini çeken konular içinde yer aldı. KPSS sonuçlarının peşinden adaylar kendi alanlarında çeşitli puanlar elde ediyorlar. P1 P2 ve P3 Kamu çalışanı Seçme imtihanı (KPSS) sonucunda oluşan puan türleri olarak ifade ediliyor. Peki, hangi aday hangi puan türünü kullanacak? 2021 KPSS P1, P2, P3 puan türleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler!

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.


    Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

    KPSS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

    KPSS P1 NEDİR?

    KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

    KPSS P2 NEDİR?

    KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

    P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

        KPSS P3 NEDİR?

        KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

        KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

        Genel Yetenek yüzde 50,

        Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

        Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

        SONUÇLAR HAKKINDA

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.


        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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        Haberler Güncel 2021 KPSS lisans puan türleri | ais.osym.gov.tr KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2021 KPSS lisans düzeyi sonuçları
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