HAVA DURUMU | Meteorolojiden 13 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimleri ve Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Adana, Kayseri, Konya, Niğde, Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Tokat, Karaman için sarı kodlu uyarı yapıldı.
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
KUVVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu