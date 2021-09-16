459 PERSONEL İLE 15 VATANDAŞIMIZI ARIYORUZ

İnsan hayatında zor günler ve zor geceler olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. Benim ne kadar zor gecem ise çatıların üzerinde kalıp devletinden aman bekleyen, imdat dileyen insanların da benden daha zor gecesiydi ve günüydü. 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden 459 personelle hala devam ediyor. Rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına, akrabalarına, hemşehrilerimize baş sağlığı dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında bulunduğumuz vatandaşlarımızın da başta akrabaları olmak üzere sabır diliyoruz. Gayretimiz bu aşamada da devam etmektedir" diye konuştu. Devletin afet öncesi aldığı tedbirlerle, afet anında yaptıklarıyla ve afet sonrası yaptıklarıyla bu süreci yürüttüğünü belirten Bakan Soylu, ayrıca bu yıl afet eğitim yılı olduğunu ve pandemi olmasına rağmen 25 milyon insana yüz yüze eğitim verdiklerini söyledi.