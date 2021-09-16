Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaybolan vatandaşların arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Hala aranılan 15 kişinin isimlerine ulaşıldı. 8 kişinin Bozkurt'ta 1'inin İnebolu'da, 6'sının ise Sinop'un Ayancık ilçesinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İşte o isimler: Ecrin Yücel, Yusuf ve Orhan Kalabalık, Şeyma Avcı, Eray Çelebi, Aygün Hakman, Avni Hararcı, Mehmet Başbuğ (Bozkurt), Rabia Aydemir (İnebolu), Şükrü Özdemir, Muhammet ve Melike Demirkol, Hayrettin ve Alperen Demirbaş, Faruk Adak.
BOZKURT'A TURNUVA İÇİN GELMİŞTİ
Bozkurt'a halı saha futbol turnuvasına katılmak için Karabük'ten gelen futbolcu 26 yaşındaki Eray Çelebi de, sele antrenman yaparken yakalandı. Halı sahada antrenman yaparken selin geldiğini gören Çelebi, tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarını arayıp, "Beni kurtarın, burayı sel bastı" diye yardım istedi. Tesisin yıkılmasıyla sel sularına kapılan Eray Çelebi'yi arama çalışmaları sürüyor.
MAHSUR KALANLARA YARDIM EDERKEN SELE KAPILDI
Bozkurt'ta esnaf olan 41 yaşındaki Orhan Kalabalık, sel faciasında mahsur kalanlara yardım etmeye çalışırken kendisi de sele kapıldı. Ekiplerin Kalabalık'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşi Turan Kalabalık "AFAD yetkilileri her gün bizimle iletişime geçiyor, bekliyoruz" dedi.
YAŞANANLAR UNUTULACAK GİBİ DEĞİLDİ
Selden en büyük zaiyatı gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 459 personel ile 15 vatandaşın arama çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk ise, "Bozkurt'un şu anda bir şantiye gibi olduğunu, konteynırların kurulduğunu söyleyerek ekipler çok çalıştı, insanların mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı ama yaşananlar unutulacak gibi değildi" diye konuştu.