Güneş fırtınası ne demek? Güneş fırtınası (patlaması) ne zaman olacak 2021? 1859 Carrington olayı...

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya'nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.