Güneş fırtınası ne demek? Güneş fırtınası (patlaması) ne zaman olacak 2021? 1859 Carrington olayı...

Gündemde sıklıkla Güneş fırtınası hakkında aramalar artmaya başladı. Yapılan araştırmalar ile güneş fırtınasının dünyamıza çok yaklaştığı söyleniyor. Güneş fırtınası olarak bilinen olay, Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıdır. Peki, Güneş fırtınası ne demek? Güneş fırtınası ne zaman olacak 2021? İşte konu hakkında tüm detaylar!
GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya'nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.
GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER?
Güneş fırtınası olarak bilinen olay, Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıdır. Bu yüklü parçacıklar, elektronik cihazlarla etkileşime girdiklerinde çok ciddi hasarlara neden olabilirler. Olay nedeniyle elektronik eşyaların etkilenmesi söz konusu.1859 yılında yaşanan olayda ise Güneş'te sayısız güneş lekeleri gözlemlendi.