CHP'li Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun katıldığı açılışta ruhsatsız kaçak içki servisi

Halk TV'nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz'in, Nişantaşı'daki restoranında müşterilerine alkol servisi yaptığı ortaya çıktı. Cengiz'in "Makbush Chocolatier" adını verdiği mekanın, alkollü içki ruhsatı olmadığı öğrenildi.
"ÇİKOLATA SATACAĞIM" DEDİ AMA...
Halk TV eski çalışanı Makbule Cengiz, Nişantaşı'nda butik çikolata mekanı olarak hizmet vermeye başladı. Lüks mekan kısa sürede CHP'lilerin adeta akınına uğradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önceki gün bu mekana bir ziyaret gerçekleştirdi.
Makbule Cengiz ile birlikte sohbet eden CHP lideri, Cengiz'e çalışmalarında başarılar diledi. Markaya özel üretilen çikolatalardan ve tüm detayları düşünülmüş bir kutu hazırlayan Cengiz, CHP'li isimlere kişiselleştirilmiş bir hediye verdi.