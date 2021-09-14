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    • 14.09.2021 07:57
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    CHP'li Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun katıldığı açılışta ruhsatsız kaçak içki servisi

    Halk TV'nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz Nişantaşı'nda butik çikolata mekanı açtı. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Mekanda alkol satış ruhsatı olmamasına rağmen alkol servisi yapıldı.

    Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi!

    Halk TV'nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz'in, Nişantaşı'daki restoranında müşterilerine alkol servisi yaptığı ortaya çıktı. Cengiz'in "Makbush Chocolatier" adını verdiği mekanın, alkollü içki ruhsatı olmadığı öğrenildi.



    "ÇİKOLATA SATACAĞIM" DEDİ AMA...
    Halk TV eski çalışanı Makbule Cengiz, Nişantaşı'nda butik çikolata mekanı olarak hizmet vermeye başladı. Lüks mekan kısa sürede CHP'lilerin adeta akınına uğradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önceki gün bu mekana bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Makbule Cengiz ile birlikte sohbet eden CHP lideri, Cengiz'e çalışmalarında başarılar diledi. Markaya özel üretilen çikolatalardan ve tüm detayları düşünülmüş bir kutu hazırlayan Cengiz, CHP'li isimlere kişiselleştirilmiş bir hediye verdi.


        ŞİŞLİ BELEDİYESİ: UYGUN DEĞİLDİR
        Sabah'ta yer alan habere göre, mekanda alkollü içecekler satıldığı ve restoranın alkol ruhsatı bulunmadığı ortaya çıktı. Mağazanın sosyal medya hesaplarında ve mekandan bazı müşterilerin yaptığı paylaşımlarda alkol servisi yapıldığı görüldü. Gazeteci Makbule Cengiz'in Şişli Belediyesi'ne içki ruhsatı müracaatında bulunduğu ancak başvuruya olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. Çikolata tutkunları tarafından büyük ilgi gören mekanın alkol satışı yapmak için uygunluk şartının olmadığı belirtildi.


        Öte yandan ziyarette Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun bulunmasına rağmen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in katılmaması dikkat çekti.

        ÇANAKKALE'DE KAÇAK MEKANDA BULUŞTULAR
        Daha önce de Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı ve içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak yerine yenisini yaptığı lüks restoran, Çanakkale İl Özel İdaresince mühürlenmişti. Halk TV'nin sahibi, işletmesindeki mührü sökerek açılış yapmış, açılışa CHP'nin üst kademe isimleri katılmıştı. Kaçak yapının akıbeti ile ilgili yargı süreci ise halen devam ediyor.

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