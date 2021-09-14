CHP'li Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun katıldığı açılışta ruhsatsız kaçak içki servisi



Öte yandan ziyarette Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun bulunmasına rağmen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in katılmaması dikkat çekti.



ÇANAKKALE'DE KAÇAK MEKANDA BULUŞTULAR

Daha önce de Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı ve içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak yerine yenisini yaptığı lüks restoran, Çanakkale İl Özel İdaresince mühürlenmişti. Halk TV'nin sahibi, işletmesindeki mührü sökerek açılış yapmış, açılışa CHP'nin üst kademe isimleri katılmıştı. Kaçak yapının akıbeti ile ilgili yargı süreci ise halen devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN