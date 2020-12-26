Celal Şengör Habertürk'te katıldığı Fatih Altaylı'nın programında kütüphanede yaşadığı sapkın hikayeyi anlatmıştı. İlber Ortaylı'nın da bulunduğu canlı yayında Şengör, "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" ifadelerini kullandı.