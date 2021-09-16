Ankara'daki veterinere cinsel istismar davasında flaş gelişme: 1 yıl 8 ay hapis

Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'cinsel istismar', jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında 'delilleri yok etme' suçundan dava açıldı. Tutuksuz 3 sanığın Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.
İKİNCİ DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE
Cinsel istismarla ilgili görülen davada sanık Serkan Durmaz, olay günü Ç.B.'ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini söylemişti. Ç.B.'nin avukatı, Durmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'cinsel saldırı' suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında, Serkan D. hakkında 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık' (yetkisiz tıbbi müdahale) suçundan 5 yıl hapis istemiyle ikinci dava açıldı.
'YARDIM AMAÇLI YAPTI, SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'
Ankara 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuksuz sanık Serkan Durmaz, duruşmaya katılmazken, Ç.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin yardım amaçlı damar yolu açarak serum taktığını kabul ettiğini belirterek, "Müvekkilimin ilk yardım sertifikası var. Yardım amaçlı yaptığı eylemin suç olduğunu düşünmüyoruz. Beraatini talep ediyoruz" dedi.