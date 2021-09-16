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    • 16.09.2021 11:16
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    KPSS lisans - ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75 puan ile nereye girebilirim? 2021 ÖSYM KPSS lisans ÖABT taban puanları!

    KPSS taban tavan ve atama puanları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. KPSS lisans sınav sonuçları bugün adayların erişimine açılıyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlara göre atama yapabileceği yerleri öğrenmek istiyor. KPSS atama puanları kadrolara ve illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, KPSS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75 puanla nereye atanılır? 2021 KPSS taban puanları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KPSS lisans - ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75 puan ile nereye girebilirim? 2021 ÖSYM KPSS lisans ÖABT taban puanları!

    KPSS lisans sınav sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlara göre atama yapabileceği yerleri öğrenmek istiyor. KPSS atama puanları kadrolara ve illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, KPSS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75 puanla nereye atanılır? 2021 KPSS taban puanları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklandı.

    Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

    KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        KPSS TABAN PUANLARI 2021 KPSS LİSANS 60, 61,62, 63, 64, 65,70,75 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

        KPSS atama puanları kadrolara ve şehirlere göre değişiklik gösteriyor. KPSS taban ve tavan puanları inceleyerek fikir sahibi olunabiliyor.

        KPSS 2021 LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

        KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

        Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

        KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

        Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

        Ağırlıkları ise şöyledir:

        Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

        Eğitim Bilimleri: 0,20

        ÖABT: 0,50

        P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.
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        Haberler Güncel KPSS lisans - ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75 puan ile nereye girebilirim? 2021 ÖSYM KPSS lisans ÖABT taban puanları!
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