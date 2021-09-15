GSB duyurular son dakika: GSB'den gelen mesaj ne anlama geliyor? KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelen mesaj sonrası öğrenciler büyük bir heyecana kapıldı. Öğrenciler gelen mesaj sonrası KYK yurt sonuçlarının açıklandığını düşündü. Mesajın metnini görüntüleyen ancak mesaj içeriğini açmayan pek çok öğrenci, linkte ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021? GSB'den gelen mesaj ne anlama geliyor? İşte detaylar!
GSB MESAJI HEYECANLANDIRDI
Bakanlığın gönderdiği mesajda, "Sevgili öğrenci arkadaşım ....; GSB Yurtları içimn başvurunu aldık. Mesajın devamı için bağlantıyı tıkla" ifadeleri yer alıyordu. Ancak öğrencileri bir bölümü, bu linkin çalışmadığını ifade etti.
KYK YURT SONUÇLARI SANILDI
Mesajı KYK yurt sonuçlarına yönelik bir duyuru olarak düşünen pek çok öğrenci, sosyal medya üzerinden paylaşım gerçekleştirdi. Linkte yer alan kartın, yeni eğitim öğretim dönemine yönelik bir kutlama kartı olduğu ifade edildi.
KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Peki KYK yurt sonuçları ile ilgili tarih verildi mi? İşte detaylar...