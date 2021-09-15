GSB duyurular son dakika: GSB'den gelen mesaj ne anlama geliyor? KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021?

KYK YURT SONUÇLARI SANILDI

Mesajı KYK yurt sonuçlarına yönelik bir duyuru olarak düşünen pek çok öğrenci, sosyal medya üzerinden paylaşım gerçekleştirdi. Linkte yer alan kartın, yeni eğitim öğretim dönemine yönelik bir kutlama kartı olduğu ifade edildi.

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Peki KYK yurt sonuçları ile ilgili tarih verildi mi? İşte detaylar...