Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 6. Anadolu Medya Ödülleri programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında konuştu.



Başkan Erdoğan, "Gücünü insandan alan, malzemesi de muhattabı da insan olan Anadolu basınımız kendini bu doğrultuda ne kadar geliştirirse geleceğine o derece güvenle bakabilir. Medyamızın yüz akları, bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref olarak kabul edenlerdir" ifadelerini kullandı.



2023 için birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Tuzakların tamamını bozduk. Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak vaktimizi heba etme girişimlerini engelledik. 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanış sembolüdür" dedi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Medya Özel Ödülleri kapsamında son yıllarda kaybettiğimiz değerlerin isimlerinin yaşatılıyor olması da önemli bir vefa örneğidir. Tüm medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlara ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir.

Ülkemizin dört yanında dişini tırnağına takarak çeşitli mecralarda görevlerini yürüten tüm medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hakikatin, hakkın, hukukun, özgürlüğün, insana dair her özlemin savunucusu olarak gördüğüm medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum.

Siyasi hayatımız boyunca hep yakın mesai içinde olduğumuz basınımızla inşallah daha nice yolları birlikte yürüyeceğiz.