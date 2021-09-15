Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik: Milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum





"MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM"

Başkan Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.