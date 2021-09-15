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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik: Milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

    Başkan Erdoğan’dan Volkan Bozkır’a tebrik

    Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın görev süresi doldu.

    Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle görevi, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devretti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devreden Volkan Bozkır için tebrik mesajı yayımladı.



    "MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM"
    Başkan Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.


        Fotoğrafta: Volkan Bozkır

        İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
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