İsatnbul Gülhane'de korkunç tramvay kazası!

Kabataş istikametine seyreden tramvaydan inen 70 yaşlarında bir adam, yolun karşısına geçmek istedi. Rayların üzerinden geçmeye çalışan yaşlı adamın ayağı, tramvay ile durağın demir korkuluklar arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin uyarıları üzerine vatman hemen aracı durdurdu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.