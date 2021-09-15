SİHA ve İHA'lar ile Türkiye'yi bu alanda üst seviyeye çıkartan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'tan flaş açıklamalar

İHA ve SİHA'larla dünyayı hayran bırakan Türkiye'yi bu alanda üst seviyeye çıkartan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan umutsuz yabancı hayranlarına net mesaj verdi. Bayraktar "Yabancılara yetişmemiz mümkün değil' diyor bana biri. Bu anlayış köle zihniyeti, sömürgeci zihniyeti. Sivil alanda bu kadar yayılacağını açıkçası biz de öngöremezdik. Biz Türkiye olarak herkesten hızlı bir ivme yakaladık." dedi.
Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
O ZAMANLAR O DRONE'LAR BİLE ORTADA YOK DAHA
O zaman ben bir araştırma görevlisiyim. Gece gündüz çalışıyoruz Türkiye'nin ilk İHA'sını yapmak için. Bu aslında bir robot uçak ve işin çekirdeği. O maket uçak değil, oradaki teknoloji bunu otomatik uçuran yazılımlar, elektronik aksamı. Onda bir tane bilgisayar var, Akıncı'da onun gibi 100 tane bilgisayar var. İlk milli özgün İHA, ama en ufak sınıfta.
16 yıl önce. Maket uçak gibi bir şey ama otomatik uçuyor. O zamanlar o drone'lar bile ortada yok daha. Henüz dünyada araştırma konusu. Baykar bir aile girişimi, eski bir firma. Bu alanda çalışmaya başlaması 2003 gibi.
Benim uzmanlık alanım insansız hava araçlarının beyin sistemlerinin geliştirilmesi üzerine. Burada tümüyle milli tasarım bir hava aracı. En önemli kısmı içindeki beyni, o ilk defa yerli olarak yapılmış oluyor. Orada teknik olarak ilk defa böyle bir program uygulanıyor. Öncesinde yurtdışından tedarik etme var.