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    • 15.09.2021 23:23
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    "6. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini bulurken, Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden geldi

    Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen "6. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini bulurken, Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı. Yılın haber araştırma ekibi ödülünü Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Abdurrahman Şimşek layık görüldüler. Sabah Gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan, Ailenin Adı Yok Anadoluya Ruh Verenler ile yılın en iyi kitabı ödülünü kazandı.

    Turkuvaz Medya’ya 3 ödül birden

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında konuştu. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri töreninde, Hilal Kaplan'a Yılın Kitabı Ödülü, Lamia Ayhan'a Yılın Muhabiri, Kenan Kıran ve Abdurrahman Şimşek'e Yılın Haber Ekibi Ödülü takdim edildi.

    Başkan Erdoğan, medya mensuplarına ve medya kuruluşlarına bu tarihi süreçte çok önemli görevler düştüğünü belirterek, "Milletimize hakikatleri göstererek Türkiye'nin bu hayati sınamadan başarıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha Anadolu Medya Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

    Turkuvaz Medya'da ödül kazanan isimler şu şekilde;

    Yılın Kitabı - Hilal Kaplan (Ailenin adı yok)

    Yılın Muhabiri: Lamia Ayhan (A Haber)

    Yılın Haber Ekibi: Kenan Kıran- Abdurrahman Şimşek

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