İBB'nin Hamidiye su skandalı büyüyor! Geçen sene İBB Meclisi'nde CHP'nin uyarıldığı ortaya çıktı

Hamidiye Su skandalı büyüyor. Skandala ilişkin konunun daha önce İBB Meclisi'ne geldiği ortaya çıktı.
"FARKLI SU KAYNAKLARINDAN SULAR ŞİŞELENEREK SATILIYOR"
İBB Meclisi'nde Kasım 2020'de Hamidiye Su'ya ilişkin konuşan AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, "Hamidiye'de yönetim zafiyetinin olduğunu hepimiz görmekteyiz. Hamidiye'nin kendi su kaynağı yeterli iken bu kaynaklara ilave olarak farklı su kaynaklarından hiçbir kontrol, laboratuvar çalışması ve analiz dahi yapılmadan suların şişelenerek İstanbul halkına satıldığı bilinmektedir.
"HAMİDİYE YANDAŞLARIN TİCARETHANESİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Hamidiye'de ciddi usulsüzlükler yapılıyor. 80 bin adet kayıtlı damacananın 25 bine düştüğü ifade ediliyor. Eyüpsultan'ı kazanamadık bari suyundan istifa edelim ve oradan kazanalım anlayışı ile koskoca bir çınar olan kurum yok edilmektedir. CHP Belediyesi'nin İstanbul'a verdiği hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymaktadır. Hamidiye A.Ş. şu anda yandaşların ticarethanesine dönüşmüştür. Hamidiye'yi kimin yönettiği belli değil. Özellikle Hamidiye'yi Göktürk bölgesinde birkaç ailenin yönettiği herkes tarafından bilinmektedir" dedi.
"YUH ARTIK EKREM İMAMOĞLU!"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Twitter'dan yaptığı açıklamayla skandala tepki gösterdi. Osman Nuri Kabaktepe, "119 yıldır hizmet veren Hamidiye sularının, bu tür bir skandalla anılması, İstanbulluların güvenine ve suyun azizliğine ihanettir. İBB'nin liyakatsizliği ve usulsüzlüklerinin bedelini milletimiz sağlığı ile ödüyor. İstanbul'un yaşam kalitesini düşürmeyin" diye konuştu.