Covid 19 test sonucu kaç saatte çıkar, nasıl öğrenilir? PCR testi sonucu öğrenme ekranı! Ücretli mi yapılıyor, ne kadar?

Tüm illerden vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla Covid 19 test sonucu kaç saatte çıkar, nasıl öğrenilir? Sorusuna yanıt arıyor. 6 Eylül Pazartesi itibariyle okul, işyerleri, toplu alanlar gibi yerlerde aşısız vatandaşların haftalık PCR testi yaptırmasının zorunlu olduğu açıklandı ve hastanelerde yoğunluk başladı. PCR testi sonuçlarının ne kadar sürede belli olacağı en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki Ücretli mi yapılıyor, ne kadar? PCR testi sonucu öğrenme ekranına nasıl ulaşılır?
PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR, NASIL ÖĞRENİLİR?
E-devşet şifresi ile sonuçları öğrenebilmek mümkün. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte, TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyordu. Yeni dönemde ise 7/24 çalışıp 3 saat içinde sonuçlanıyor, konuyla ilgili laboratuvar koordinatörü olan Dr. Fevzi Nuri önemli açıklamalar yaptı.
Dr. Fevzi Nuri Aydın'ın öne çıkan açıklamalar:
"6 Eylül'de başlayan uygulama sonrası bizim iş yükümüz yaklaşık olarak yüzde 40 oranında arttı. Biz bu süreç öncesinde yaklaşık 6 bin çalışırken şu anda 8-10 bin bandına çıkmış durumdayız.Bu da daha kritik hastaların çalışma süresini uzatıyor. Eğer aşılanmalar yapılırsa bizim açımızdan da hastalar açısında da durum çok daha iyi olacaktır.Biz burada 7/24 olarak 6 vardiya ve 65 kişi olarak çalışıyoruz. Burada nerdeyse uyumadan çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük laboratuvarlardan biri ve Ankara'nın 3'te 2'sini biz çalışıyoruz.Biz burada çalışmalarımızı 3 saat içerisinde sonuçlandırıp hastalara ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Aşılama bu noktada çok önemli çünkü taramalar devam ediyor."