Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Milli Eğitim Şûrası' açıklaması





Başkan Erdoğan, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımladı.



Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.