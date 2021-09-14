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    • 14.09.2021 22:42
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Milli Eğitim Şûrası' açıklaması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Milli Eğitim Şûrası’nın 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında toplanacağını bildirdi ve hayırlı olmasını diledi.

    Başkan Erdoğan duyurdu! 1-3 Aralık’ta...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını bildirdi.



    Başkan Erdoğan, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımladı.

    Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
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