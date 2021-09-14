PCR testinde yeni dönem! 7/24 çalışıp 3 saat içinde sonuçlanıyor

6 Eylül'den itibaren toplu taşıma ve iş yerleri için aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Peki laboratuvarlarda yoğunluk var mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan laboratuvar koordinatörü olan Dr. Fevzi Nuri Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Dr. Fevzi Nuri Aydın'ın öne çıkan açıklamalar:
"6 Eylül'de başlayan uygulama sonrası bizim iş yükümüz yaklaşık olarak yüzde 40 oranında arttı. Biz bu süreç öncesinde yaklaşık 6 bin çalışırken şu anda 8-10 bin bandına çıkmış durumdayız.
Bu da daha kritik hastaların çalışma süresini uzatıyor. Eğer aşılanmalar yapılırsa bizim açımızdan da hastalar açısında da durum çok daha iyi olacaktır.
Biz burada 7/24 olarak 6 vardiya ve 65 kişi olarak çalışıyoruz. Burada nerdeyse uyumadan çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük laboratuvarlardan biri ve Ankara'nın 3'te 2'sini biz çalışıyoruz.