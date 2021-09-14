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    • 14.09.2021 12:19
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    PCR testinde yeni dönem! 7/24 çalışıp 3 saat içinde sonuçlanıyor

    6 Eylül itibarıyla şehirler arası seyahat ve iş yerleri için başlayan PCR testi zorunluluğunun ardından, laboratuvarlarda yeni bir dönem başladı. Test sayısının artmasıyla yoğunluk yaşandığı belirtilirken, çalışan sayısının artırıldığı belirtildi.

    PCR testinde yeni dönem! 3 saat detayı

    6 Eylül'den itibaren toplu taşıma ve iş yerleri için aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Peki laboratuvarlarda yoğunluk var mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan laboratuvar koordinatörü olan Dr. Fevzi Nuri Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

    Dr. Fevzi Nuri Aydın'ın öne çıkan açıklamalar:
    "6 Eylül'de başlayan uygulama sonrası bizim iş yükümüz yaklaşık olarak yüzde 40 oranında arttı. Biz bu süreç öncesinde yaklaşık 6 bin çalışırken şu anda 8-10 bin bandına çıkmış durumdayız.

    Bu da daha kritik hastaların çalışma süresini uzatıyor. Eğer aşılanmalar yapılırsa bizim açımızdan da hastalar açısında da durum çok daha iyi olacaktır.

    Biz burada 7/24 olarak 6 vardiya ve 65 kişi olarak çalışıyoruz. Burada nerdeyse uyumadan çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük laboratuvarlardan biri ve Ankara'nın 3'te 2'sini biz çalışıyoruz.

        Biz burada çalışmalarımızı 3 saat içerisinde sonuçlandırıp hastalara ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Aşılama bu noktada çok önemli çünkü taramalar devam ediyor."

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