PCR testinde yeni dönem! 7/24 çalışıp 3 saat içinde sonuçlanıyor

6 Eylül'den itibaren toplu taşıma ve iş yerleri için aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Peki laboratuvarlarda yoğunluk var mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan laboratuvar koordinatörü olan Dr. Fevzi Nuri Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Dr. Fevzi Nuri Aydın'ın öne çıkan açıklamalar:

"6 Eylül'de başlayan uygulama sonrası bizim iş yükümüz yaklaşık olarak yüzde 40 oranında arttı. Biz bu süreç öncesinde yaklaşık 6 bin çalışırken şu anda 8-10 bin bandına çıkmış durumdayız.