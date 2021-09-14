SON DAKİKA! Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün son durumu belli oldu

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiltürk'ün koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



DURUMU İYİYE GİDİYOR

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Oğuzhan Asiltürk'ün düne göre daha iyi olduğunu, toparlanma sürecine girdiğini açıkladı.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Asiltürk'ün hastaneye kaldırılmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: ''Muhterem büyüğümüz Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sebebiyle hastanede tedavi görmektedir. En kısa zamanda sağlığına kavuşması için dua edelim. Rabbim şifa versin."