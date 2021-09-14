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    • 14.09.2021 13:28
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    • 14.09.2021 13:28
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    SON DAKİKA! Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün son durumu belli oldu

    Son dakika haberine göre koronavirüse bağlı zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün durumunun iyiye gittiği açıklandı.

    Hastaneye kaldırılmıştı! Son durumu belli oldu

    Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiltürk'ün koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    DURUMU İYİYE GİDİYOR
    Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Oğuzhan Asiltürk'ün düne göre daha iyi olduğunu, toparlanma sürecine girdiğini açıkladı.

    SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA
    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Asiltürk'ün hastaneye kaldırılmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: ''Muhterem büyüğümüz Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sebebiyle hastanede tedavi görmektedir. En kısa zamanda sağlığına kavuşması için dua edelim. Rabbim şifa versin."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün son durumu belli oldu
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