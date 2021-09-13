AK Parti ve MHP'nin teklifiyle 'İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu' kuruldu

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da son günlerde yolda kalan İETT otobüsleri gündeme gelirken İBB Meclisi Eylül Ayı Birinci oturumunda görüşülen, "İETT Araç Alım ve Bakım İşleri inceleme ve Araştırma Komisyonu" kurulması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen, İBB Meclisi Eylül Ayı Birinci Oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Toplantı, gündem dışı konuşmaların ardından, İBB Meclisi'nde komisyon görevinden istifa eden meclis üyelerinin yerine yeni komisyon üyelerinin seçilmesi için yapılan oylamayla devam etti. Komisyon üyelerinin seçilmesinin ardından, meclise gelen teklifler görüşüldü. Görüşülen teklifler komisyonlara havale edildi.

İBB MECLİSİ KARAR ÖZETLERİNİN GAZETELERDE YAYINLANMASI TEKLİFİ GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti ve MHP Grubu, İBB Meclisi karar özetlerinin halka iletilmesi ve gazetelere destek olunması amacıyla ilgili, resmi ilan hakkı bulunan gazetelerde yayınlanması teklifini gündeme aldı. Yapılan teklif hakkında, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, meclisin internetten canlı yayınladığı ve hukuki bir engelinin olup olmadığının araştırılmasını istedi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise benzer uygulamayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını belirterek aynı çalışmayı İstanbul'da da yapmak istediklerini açıkladı. Mecliste görüşülen teklif; Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi.

KOMİSYON TEKLİFİ OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

AK Parti ve MHP Grubu tarafından teklif edilen, İETT'de son aylarda yaşanan arızaların ve yapılan ihale süreçlerinin teknik ve mali incelemerinin araştırılması amacıyla "İETT Araç Alım ve Bakım İşleri inceleme ve Araştırma Komisyonu" kurulması teklifi görüşüldü. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Son günlerde İETT'de yaşanan, toplu ulaşımı olumsuz etkileyen ve İstanbulluları mağdur eden birçok olayı yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan sorunların, bakım, onarım iş ve işleyişine ilişkin ileri sürülen iddiaların araştırılması, yapılan ihalelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi, güncel ilerlemelerin tespit edilmesi varsa eksikliklerin tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla 3 ay süreyle, 'İETT Araç Alım ve Bakım İşleri inceleme ve Araştırma Komisyonu' kurulması teklifini sunuyoruz" sözleriyle teklifi meclise sundu.

Görüşülen teklif AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen araştırma komisyonu teklifi; 2019, 2020 ve 2021 kapsayacak şekilde çalışacak.

Mecliste görüşülen, raylı sistem taşımacılığına 40 milyon lira tutarında sübvanse verilmesi (Covid-19'un yol açtığı yolcu gelirlerindeki azalma nedeniyle) ve İETT Genel Müdürlüğü'nün borçlanma talepleri ilgili komisyonlara havale edildi.