Sosyal medyada FETÖ’cüler Atatürkçü kimliğine bürünüyor! Algı operasyonlarını yapanların yüzde 75'i...

Gazeteci Nedim Şener, bugünkü köşesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Şener'in yazısı şu şekilde:

Konuşma konusunu böyle seçmemin sebebi, artık herkesin elindeki telefon aracılığı ile her türlü dezenformasyona, algı operasyonuna, yalana açık hale gelmesi.

FETÖ'cülerin en aktif oldukları sosyal medya üzerinden, yalanlarla kandırdıkları sıradan insanların hukuk önünde başını belaya sokmaları.

İnsanların bilgi paylaşması ve tartışma yapması için önemli bir araç olan sosyal medya, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri tarafından tam bir yalan bataklığına, hakaret ve iftira çukuruna dönüştü.