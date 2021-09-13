Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.09.2021 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2021 16:12
    ABONE OL

    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2021 yılında 130 terör eylemi engellendi

    Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, "2021 yılında güvenlik güçlerimizin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eylemi engellendi." açıklamasında bulundu.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Düşmanlar durduruldu

    Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, "2021 yılında güvenlik güçlerimizin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eylemi engellendi." açıklamasında bulundu.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılında 126'sı PKK, 3'ü DEAŞ, 1'i aşırı sol olmak üzere 130 terör eyleminin güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde engellendiği belirtildi.

    130 terör eyleminden 120'sinin patlayıcı madde saldırısı, 2'sinin bombalı araç ve drone/maket uçak saldırısı, 8'inin ise terör saldırısı olduğu ifade edildi. Ayrıca engellenen eylemler sonucunda 235,7 kilogram plastik patlayıcı, 450 el bombası, 3 ton 318 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 443 silah, 216 el yapımı patlayıcı ve mayın ile 99 bin 542 mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Araç sahibi olanlar dikkat! HGS cezasında emsal karar
    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2021 yılında 130 terör eylemi engellendi
        SON DAKİKA